AKÜ Demokrasi Nöbeti İçin Afyonkarahisar Kent Meydanındaydı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen demokrasi nöbetine Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli ile birlikte yoğun katılım gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen demokrasi nöbetine Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli ile birlikte yoğun katılım gösterdi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personelin katıldığı demokrasi nöbeti kent meydanında tutuldu.

Demokrasi nöbeti öncesi açıklama yapan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ'nün ilk günden beri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılım gösterdiğini belirtti. Afyon Kocatepe Üniversitesi mensuplarının 15 Temmuz 2016 gecesinden başlayan demokrasi nöbetlerinde var olduğunu kaydeden Karakaş, "15 Temmuz milletin iradesine sahip çıktığı gündür; bu anlamda bizler de demokrasi nöbetlerinde sadece kurumumuzu temsil etmek adına değil bir yurttaş hassasiyeti içinde yer alıyoruz" dedi.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 20. 00'da başlayan ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği demokrasi nöbeti 16 Temmuz 2021 Cuma günü sabah namazından önce okunan sela ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre