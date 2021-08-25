AKÜ 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi
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AKÜ 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi

AKÜ 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

AKÜ Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü Spor Bilimleri Fakülte stadyumunda gerçekleştirilen törende, AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği dinletisi ile spor bilimleri fakültesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törende konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin 29. yılında 29 mezuniyet töreni gerçekleştirmenin kıvanç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dinamik bir üniversite olarak 29 yıldır, bu ülkenin gençlerini yetiştirmeye, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel araştırmalar yapmaya ve bulunduğu topluma faydalı işler üretmeye çalıştıklarını belirten Karakaş, "Bugün üniversiteden 5 bin 660 öğrenciyi mezun ediyoruz." dedi.

Karakaş, AKÜ kurulduğu 1992'den günümüze 86 bin önlisans, 60 bin lisans, 9 bin yüksek lisans ve doktora olmak üzere 156 binden fazla mezunu ile modern ve gelişmiş Türkiye'nin güçlenmesine katkı sunan Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından olduğunu ifade etti.

Vali Yardımcısı ve vekili Mehmet Keklik de yıllardır genç kardeşlere ev sahipliği yapan ve aynı zamanda onlara çok güzel imkanlar sunan şehrin ve üniversitenin gurur günü olduğunu vurguladı.

Tören sonunda fakülte ve yüksekokullarını ilk üç sırada bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Öğrencilerin kep atmasıyla tören sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AKÜ'de görev yapan öğretim elamanları ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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