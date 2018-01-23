Aktürk: "Olumsuz Hava Şartları ile Mücadeleye Hazırız"

YEDAŞ, olumsuz hava şartlarının şebekede neden olabileceği arıza ve kesintilere karşı önlemini aldı.

YEDAŞ, özellikle kışın olumsuz hava koşullarının, elektrik dağıtım şebekesini etkilememesi amacıyla arıza onarım bakım ve yatırım planlarının büyük bir kısmını tamamladı. Çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı, aşırı rüzgar, şiddetli yağışın elektrik iletim hatlarını olumsuz etkilememesi amacıyla gerekli hazırlıkları yaptı. Müşterilerden gelen geri bildirimler, otomasyon sistemlerinden alınan veriler ve bakım çalışmaları sırasında yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda onarım çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı. Kar yağışından olumsuz etkilenen ve yolların kapanması sebebiyle müdahale edilmesi zor olan kırsal kesimde, yapılan yatırımlar ile şebeke yapısını güçlendirdi. Muhtemel arızaların önüne geçmek amacıyla enerji nakil hattı direklerine izolasyon malzemeleri montajı gerçekleştirdi. Özellikle kırsalda dağıtım hatları ve şebekeyi güçlendirmek amacıyla dağıtım binaları, trafolar, elektrik nakil hatlarına yönelik yenileme ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Kar ve buz yükünün iletim hatlarını etkileyerek iletkenlerin kopmasına neden olabilecek bazı bölgelerde dağıtım hatlarını, yer altına aldı.

Sürekli elektrik için jeneratör ve mobil trafolar ile ilave tedbir

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop merkez ve kırsalına aynı kalitede hizmet sunmak için faaliyet gösteren YEDAŞ, coğrafi yapının zorlu olması nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Geçmiş dönemlerde kurulan şebekenin hava koşullarından etkilenmesi, sorun yaşanan bölgeye ulaşımın doğal koşullar nedeniyle zor olması, zaman zaman hızlı aksiyon alınmasının önüne geçebiliyor. Bu sebeple YEDAŞ, hem ilave tedbirlerini aldı hem de daha hızlı müdahale etmek için farklı kurumlarla işbirliği yaptı. Özellikle kışın kar veya çok yağmur yağdığında kapanan köy yollarının kısa sürede açılması için AFAD, belediye ve yerel yönetimlerle gerekli görüşmeler yaparak çözüm planlarını oluşturdu. Muhtarlar ve ilçe belediyelerinden gelmesi muhtemel arıza bildirimlerinin değerlendirilmesi için gerekli planlamaları hazırladı. Aşırı kar yağışı sebebiyle şebekede kalıcı hasar oluşması durumunda ilave saha ekibinin yönlendirilmesi ile ilgili hazırlıkları tamamladı. Bu bölgeler için aynı zamanda jeneratör temin ederek mobil trafoların bakımını yaptı. Kış şartlarında, karda arıza onarım bakım çalışmaları zor olmakla birlikte özellikle iş sağlığı güvenliği önlemleri, malzeme ve ekipman büyük önem taşıyor. Bu sebeple iş sağlığı güvenliği, ileri sürüş teknikleri, ilk yardım eğitimleri verilerek sahada kullanılacak ilave malzeme ve ekipmanlar hazır hale getirildi.

"Geniş ve zorlu bir coğrafyada çalışmak için ekip, ekipman ve teknolojik alt yapımız ile hazırız"

39 bin 394 km2 alanda 3 milyon kullanıcıya aynı kalite ve süreklilikte elektrik dağıtım hizmeti vermek için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, "876 çalışan ve 200 araçla sahada sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapıyoruz. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili kamu kuruluşları muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Arıza veya kesinti yaşanan bölgeye kısa sürede ilgili ekip ve ekipmanın yönlendirilmesi için hem kamu kurumları ile koordinasyon planımızı hazırladık hem de teknolojik alt yapımızı geliştirdik. Kışın saha çalışanlarımız da çok zorlu koşullarda mücadele ediyor. Zaman zaman 2 metreye yakın kar kalınlığını geçerek köylerdeki şebekelere ulaşıyor. Sıfırın altındaki hava sıcaklığında buz tutmuş direk ve iletkenlere müdahale ediyorlar. Bu sebeple iş sağlığı güvenliği uygulamaları daha büyük önem taşıyor. Sahada çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla eğitimlerle çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmakla birlikte malzeme ve ekipmanları hazırladık. Bütün çalışanlarımızla, kriz yönetim planlarımız ve ilgili kurumlarla yaptığımız iş birliği ile kış koşullarına hazırız" dedi. - SAMSUN