Aktivido, Türkiye'nin Ardından Rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan'a çevirecek!

02.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:07

Grup çatısı altındaki Doğuş Teknoloji liderliğinde düzenlenen InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400'den fazla proje arasından seçilen Aktivido, 2017'de Doğuş Grubu tarafından yatırım almaya hak kazandı. 2019'da yapılan bir lansmanla hayata geçirilen Aktivido, deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporlarıyla ilgili eğitimlerle, macera turları gibi çok sayıda etkinliği aynı çatı altında topluyor. Bu yıl yeni yatırım turuna hazırlanan Aktivido, sonrasında da Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılarak, macera turizmi dikeyinde iddialı bir global platform haline gelmeyi hedefliyor.

Kurum içi girişimcilik kültürünü geliştirmek adına Doğuş Grubu çatısı altındaki faaliyetlerine Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı, alanlarında farklılık yaratacak projelere yönelik desteğini sürdürüyor. Program, hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Söz konusu projeler arasında yer alan dijital pazar yeri platformu Aktivido ise doğa ve adrenalin sporlarının da yer aldığı çok sayıda aktiviteyi bir araya getirerek, aktivite sağlayıcıları ile müşterileri buluşturuyor.

Farklı aktiviteler aynı çatı altında!

Doğuş Grup şirketlerinden Volkswagen Doğuş Finansman'da yönetici olarak çalışan Burak Günay, Basat Okay ve Nurhak Atalay'ın kurucusu olduğu ve 400'den fazla başvuru arasından seçilen Aktivido, deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporları ile birlikte atölye ve workshopları da kapsayan geniş bir yelpazede hem bireylere hem de kurumlara hizmet sunuyor. 2019'da yapılan bir lansmanla hayata geçirilen ve Doğuş Grubu'ndan yaklaşık 1 milyon TL'lik yatırım alan Aktivido.com, "arama", "filtreleme" ve "kategorizasyon" özellikleriyle de kullanıcıların istedikleri aktiviteye daha kolay ve hızlı ulaşmalarına destek oluyor. 150'den fazla aktivite sağlayıcısı ile kitesurf, yelken, yamaç paraşütü, dalış gibi 500'den fazla farklı aktiviteyi kullanıcılarıyla buluşturan Aktivido, bu yıl ise yeni yatırım turuna başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye macera turizmi pazarından yüzde 5 pay almayı hedefliyor!

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 560 bin TL'lik satış hasılatı gerçekleştiren Aktivido, ilk olarak 8 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye macera turizmi pazarından yüzde 5 pay almayı hedefliyor. Yatırım sonrası hedefleri arasında Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurtdışı pazarlara açılarak, macera turizmi dikeyinde iddialı bir global platform haline gelmeyi planlıyor.

Ödemede güvence kontrolü!

Platform, kullanıcılarına sağladığı "ödeme güvence kontrolü" ile de ön plana çıkıyor. Kullanıcıların ödedikleri ücretler, seçtikleri aktivite ile ilgili tüm şartlar sağlanana kadar güvence altına alınıyor. Rezervasyon yapmak isteyen ziyaretçiler, belirledikleri aktivitelerin ücretlerini "ödeme güvence kontrolü" altında, kredi kartıyla gerçekleştirebiliyor. Ödenen ücretler aktivite gerçekleşene kadar bloke bir hesapta bekliyor. Aktivite gerçekleştikten sonra ise para transferi aktivite sağlayıcısına otomatik olarak yapılıyor. Aynı zamanda, açık tarihli rezervasyon, hediye kartı, ön ödeme ve yerinde ödeme gibi seçeneklerle beraber birçok kolaylık sunan Aktivido, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Tüm bunlarla birlikte ücretsiz iptal süresi hakkı da tanıyan platform, satın aldığı aktiviteyi iptal etmek isteyen kullanıcıların yaşayacakları olası mağduriyetlerin de önüne geçmeyi hedefliyor. Platform üzerinden aktivite satın alan kullanıcılara puan ve yorum aracılığıyla gerçekleştirdikleri aktiviteleri değerlendirme imkânı da sunuluyor.

Aktivite sağlayıcılarına özel bulut rezervasyon sistemi

Aktivido, kullanıcılarına sağladığı kolaylıkların yanı sıra çalıştığı aktivite sağlayıcıları için de dijital çözümler getiriyor. Aktivido Pro (Bulut E-ticaret ve Rezervasyon Yönetim Sistemi) ile bu sektörde hizmet veren firmalara iş süreçlerini dijital dünyaya taşıma fırsatı yaratıyor. Rezervasyon yönetimi, müşteri iletişimi, pazarlama gibi birçok farklı sürece dijital dünyada çözüm üreten Aktivido Pro, aktivite sağlayıcılarının tek merkez uygulamadan tüm süreçlerini yönetilebilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler