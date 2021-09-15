Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü - Haberler
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Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Haberler | Güncel
Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

TÜRKİYE'nin 3 büyük kapısından biri olan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı'ndan 2021 yılının ilk 8 ayında 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı, ticaret hacmi ise salgın döneminde 2 milyon dolardan 3,5 milyon dolara ulaştı.

TÜRKİYE'nin 3 büyük kapısından biri olan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı'ndan 2021 yılının ilk 8 ayında 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı, ticaret hacmi ise salgın döneminde 2 milyon dolardan 3,5 milyon dolara ulaştı. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci"Pandemiden sonra kapasitesi yüzde 100'e yakın arttı" dedi.

Türkiye'nin 3 büyük sınır kapısından 1'i olarak 76 bin metrekare alanda, son teknoloji ile hizmet veren Aktaş Sınır Kapısı, Kafkaslar ile Orta Asya'ya yük taşımacılığında büyük önem taşıyor. Aktaş Sınır Kapısı'nda, salgına rağmen 1 Ocak-31 Ağustos'ta 13 bin 433 giriş, 9 bin 188 çıkış olmak üzere toplam 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı tutulduğu kapıdan TIR'larla İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelere seramik, halı, tekstil malzemesi, alüminyum, kutu ilaç, bebek bezi ve motor yağı gibi malzemeler taşınıyor. Ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Aktaş Sınır Kapısı'nda 2019 yılında 2 milyon dolar olan sınır ticaret hacmi, salgına rağmen 2021 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyona ulaştı.Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Pandemiden sonra kapasitesi yüzde 100'e yakın arttı. Ardahan'da pandemiden önce 2 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2021 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyon dolara ulaştı. Aynı şekilde 2019'da 15 bin civarında olan TIR giriş ve çıkış sayısı, 2021 yılının ilk 8 ayında 23 bine ulaştı. Pandemi sürecinde oldukça artış kaydedildi. Ülkemiz ve bölge ekonomisine önemli katma değer sağladı. Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a malzeme gidiyor. Bu sevkiyatlar, Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara kadar uzanıyor. Ağırlıklı olarak bitüm, seramik, tekstil, halı, çocuk bezi ve motor yağı sevkiyatı yapılıyor. Gelişmekte olan bir kapı ve ticaret hacmini daha ileri taşıyacağız" dedi.


Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü - Haberler
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