Aksu Belediyesi - Aksu'dan Uygur Türklerine Destek

Aksu Belediyesi Haziran ayı olağan meclisini gerçekleştirdi.

Aksu Belediyesi Haziran ayı olağan meclisini gerçekleştirdi. Meclis toplantısında, ortak bildiri yayınlandı ve Çin'in Uygur Türklerine yapmış olduğu zulüm kınandı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında toplanan Aksu Belediye Meclisi tüm grupların katılımıyla ortak bir bildiri yayınladı. İYİ Parti Grup Sözcüsü Gökhan Kaplan tarafından okunan ortak bildiride Çin'in Uygur Türklerine yapmış olduğu zulüm kınandı. Mecliste; Aksu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması da oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, 1 Haziran ile başlayan normalleşme sürecinin hayırlı olmasını diledi. Aksu'da vaka sayılarındaki azalmanın sürdüğünü ifade eden Başkan Şahin, herkesin kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması hakkında da açıklamalarda bulunan Şahin, diğer ilçelerden Aksu'ya sokak hayvanı bırakıldığını, ilçede sokak hayvanı sayısının artmasıyla bunlarla ilgilenecek, sorumluluk alacak müdürlüğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: Habermetre