Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı

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Pandemi salgınına rağmen Türkiye'yi karış karış gezen İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti ve HDP'nin çekiştiği Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoy ile karşılandı. Akşener, Şanlurfa'da ilk ziyaretini Hilvan ilçesine gerçekleştirecek

1 yılı aşkın süredir memleket gezilerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son durağı Şanlıurfa oldu. Burada yüzlerce araçlık konvoyla karşılanan Akşener'in burada gerçekleştireceği ziyaretler iki gün sürecek.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Son seçimlerde AK Parti ve HDP'nin çekiştiği Şanlıurfa'da Meral Akşener'in kalabalık bir konvoyla karşılanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Akşener, Şanlıurfa'daki ziyaretlerinden ilkini Hilvan ilçesine gerçekleştirecek.

SONRAKİ DURAĞI MARDİN OLACAK

Ardından Eyyubiye ve Viranşehir ilçelerinde ziyaretini sürdürecek olan Akşener ve İYİ Parti heyeti daha sonra Mardin'e geçecek. Akşener Mardin'de ise Midyat, Ömerli, Kızıltepe ve Artuklu'da esnafla bir araya gelecek.

2018 milletvekili seçimlerinde İYİ Parti Şanlıurfa'da yüzde 1,9'luk kesimin oyunu almıştı.