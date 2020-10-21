Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)

AKŞENER, TEKİR YAYLASI'NDA 'BOZKURT SELAMI' İLE ÇEKTİRDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri temasları kapsamında İncesu ilçesinin ardından Develi ve Talas'ta esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

AKŞENER, TEKİR YAYLASI'NDA 'BOZKURT SELAMI' İLE ÇEKTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri temasları kapsamında İncesu ilçesinin ardından Develi ve Talas'ta esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Akşener, Develi'den Talas ilçesine gelirken Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nı ziyaret etti. Akşener, partililerle birlikte otağ önünde bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Talas ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Akşener, sohbet edip, sorunlarını dinledi. Akşener, Kayseri ziyaretinin sonunda, partisinin il ve ilçe yönetimleri ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ