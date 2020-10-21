Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)

21.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:03
Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)

AKŞENER, TEKİR YAYLASI'NDA 'BOZKURT SELAMI' İLE ÇEKTİRDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri temasları kapsamında İncesu ilçesinin ardından Develi ve Talas'ta esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

AKŞENER, TEKİR YAYLASI'NDA 'BOZKURT SELAMI' İLE ÇEKTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri temasları kapsamında İncesu ilçesinin ardından Develi ve Talas'ta esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Akşener, Develi'den Talas ilçesine gelirken Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nı ziyaret etti. Akşener, partililerle birlikte otağ önünde bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Talas ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Akşener, sohbet edip, sorunlarını dinledi. Akşener, Kayseri ziyaretinin sonunda, partisinin il ve ilçe yönetimleri ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yapacak.  


Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)
Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Derviş Zaim Işın Karaca
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 19:03:50. #1.15#
title