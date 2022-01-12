Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kaybettiğimiz her gencin ardından üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor. Gel, iktidar ve muhalefet el ele verelim; bu ülkenin lügatından kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili "Enes'i, aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik. Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk" diye konuştu.

Öte yandan Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yaklaşık 2 ay sonra partisinin grup toplantısına katıldı.