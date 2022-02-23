Akşener: "EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: "EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
 - Güncelleme:
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)

Akşener: EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır

Akşener: EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır

Akşener: EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title