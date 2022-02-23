Akşener: "EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İyi Parti TBMM Grup Toplantısı
Salondan ve katılımcılardan görüntü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)