Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum (2)

05.09.2019 14:38

'BELEDİYE BAŞKANI AYRIMCILIK YAPMAYACAK'

Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hükümet Konağı'nın önünde halka seslendi. Susurlukta olduğu için mutlu olduğunu belirten Akşener, "Bugün kurtuluşun yıl dönümü. Bu uğurda şehit olanların, bu uğurda ter dökenlerin, bu uğurda istikbalinden olanların ve bu ülkeyi bize hür ve bağımsız bırakanların, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Susurluk'un kurtuluşunda şehit olanları onurlandırmak, onları anmak ve manevi huzurlarında şükranla eğilmek için buradayız. Belediye İYİ Parti'den seçildi. Bu yüzden Susurluklu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bugün burada huzurunuzda tekrar söylüyorum, belediye başkanı partizanlık ve ayrımcılık yapmayacak ve Susurluk'a hizmet edecek, garibin elinden tutacak" dedi.

TOST YİYİP AYRAN İÇTİ

Daha sonra mehter takımının gösterisini izleyen Akşener, kortej geçişinin tamamlanmasının ardından halkla fotoğraf çektirdi. Kendisine bileklik hediye eden 7 yaşındaki Ada Su Türker'e küpelerini çıkarıp veren Akşener, bir süre çocukların sergilediği tiyatro gösterisini izledi. Susurluk'un meşhur tostunu yiyip ayranını içen Akşener, yemeğin ardından Balıkesir'den ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BALIKESİR,



Kaynak: DHA