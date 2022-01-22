Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye - Haberler
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Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Canlı yayında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de ilk tepki geldi. Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz" dedi.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

"NEREDEN NEREYE"

Tutuklama kararının ardından muhalefetten ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişti okuduğu şiir nedeniyle hapse girmesini hatırlatan Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek." ifadelerini kullandı.

Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye

KILIÇDAROĞLU: DEYİM PAYLAŞTI

Tutuklanma kararının öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da konuyla alakalı açıklamada bulunarak "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." demişti.

Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye

Emre İliksiz
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Meral Akşener, Sedef Kabaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Haber

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