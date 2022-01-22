Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

"NEREDEN NEREYE"

Tutuklama kararının ardından muhalefetten ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişti okuduğu şiir nedeniyle hapse girmesini hatırlatan Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye... Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye'ye yeniden adalet gelecek." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DEYİM PAYLAŞTI

Tutuklanma kararının öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da konuyla alakalı açıklamada bulunarak "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." demişti.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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