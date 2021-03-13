Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı bir canlı yayında "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu soruldu. Kendisinin adaylığı düşünmediğini belirten Akşener, "Benim amacım mümkün olduğunca ülkenin önünü açmak. Kim olur, kim olmaz hiç bilmiyorum. Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Akşener'e, son günlerde sıklıkla tartışılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da soruldu. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" soruna, "Cumhurbaşkanlığı çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yok. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda benim amacım mümkün olduğunca ülkenin önünü açmak. Kim olur, kim olmaz hiç bilmiyorum. Şu an bunun zamanı değil. Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi." cevabını verdi.

"KARŞINIZDA 24 HAZİRAN'I ÇALIŞMIŞ BİRİ OTURUYOR"

Akşener, gazeteci Kübra Par'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' dendi. 'Bizim için şahıslar değil sistem değişikliği önemli' dedi. Siz aday olur musunuz? İkinci turda ortak aday mı olur?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

24 Haziran seçimlerini nerede eksik, nerede kusur, nerede iyi şeyler yapılmış çalışmış bir kişi oturuyor karşınızda. Partisi de çalıştı. Oradan 31 Mart çıktı. Kendimle ilgili konuşabilirim. Vatandaş bunu anlamış durumda. Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum.

"KENDİ ŞAHSIMA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÇALIŞMAM YOK"

Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin'. Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için her şeyi yok farz edersiniz.

"SEÇMENDE KARŞILIK BULMUŞ BİRİYLE YOL YÜRÜNMESİNDE FAYDA VAR"

Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak. Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz.

Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye'ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, 'bununla yol yürüyebiliriz' dediği bir arkadaşla yürümesi faydalı olabileceği şeklinde. Ama ben bunu ne sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum.