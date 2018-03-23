Akşehirli Fadime Nineye Cumhurbaşkanından Özel Islak İmzalı Mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 milyon haneye ulaştırılmak üzere daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı ve ıslak imzalı mektuplardan bir tanesini Konya'nın Akşehir ilçesindeki ağaçlandırma çalışmalarında emek sarf eden 86 yaşındaki Fadime Ünal için gönderdi.

Cumhurbaşkanın özel olarak gönderdiği ıslak imzalı mektubu 86 Yaşındaki Fadime Nineye ulaştırmak için Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Konya PTT Baş Müdürü Akın Akıncı'dan oluşan bir heyet, Akşehir Çakıllar Mahallesi'ndeki Fadime Ünal'ın evini ziyaret etti. Oğlu Mevlüt Ünal ve geliniyle birlikte yaşayan Fadime Ünal ziyaretçilerini evin önünde karşıladı.

Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, Cumhurbaşkanının Fadime Nineye gönderdiği özel ıslak imzalı mektubu iletmek için geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir proje başlatıldı. Yaklaşık 23 milyon haneye Cumhurbaşkanımız mektup gönderiyor. Fidan dikilmesi ve ülkemizin orman hektarının artırılması için yapılan bir proje. Bu bağlamda 3 aileye sayın Cumhurbaşkanımızın ıslak imzasıyla mektup gönderildi. Bu 3 aileden biri sizsiniz. Size gönderilmesindeki maksatta yaklaşık 40 sene önce 1960'lı yıllarda burada yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katıldığınız zamanlarda çekilen bir fotoğrafınız var. Tabi neredeyse yarım asıra yakın bir süre. Hem bunu hatırlatmak, hem de bu anlamda bir duyarlılık oluşturmak için size Cumhurbaşkanımızdan ıslak imzalı gönderilen bir mektup var" dedi.

Kaymakam İlidi mektubu açarak Fadime Nine'ye mektupta yazılanları okudu.

"Külliyede sadece 3 kişiye özel mektup gönderildi"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Fadime Teyzeye bu çalışmalara katıldığı için teşekkür ederek, "Kendisi uzun yıllar orman teşkilatına hizmet etmiş. Akşehir'imizin bu güzel Sultan Dağları'nın yeşillenmesine katkı sağlamış. Az önce buraya geldiğimizde evin alt tarafında küçük bir gölet gördük. Geçmiş yıllarda Köy Hizmetleri İl Müdürüyken o gölete bizimde destek vermemiz nasip olmuştu. Şimdi insan şöyle bakınca bir gurur duyuyor. Biz nasıl o gölete bakınca bir gurur duyduysak bizimde bir katkımız var diye, teyzemiz de yeşilliğin ve böyle bir güzel görüntünün oluşmasında emek sarf etmiş. Kendisinden Allah razı olsun. Allah ömrüne bereket versin. Bu yaptığı güzel hizmetler Orman Teşkilatımızca Cumhurbaşkanımıza aktarılmış ki o da teyzemize böyle bir teşekkür mektubu yazma ihtiyacı duymuş. Bizim Akşehir'imizden Fadime Teyzemizi seçmesi bizim içinde büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.

Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak da, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü Cumhurbaşkanımızın himayesinde Ankara'da Millet Kongre ve Kültür Merkezinde hep beraber kutladık. Cumhurbaşkanımızda programımıza katıldı. Programın başında da Türkiye'de 2003'ten 2017 yıl sonuna kadar yapılan ormancılık faaliyetleri ile ilgili bir video gösterimi yapıldı. Bu gösterim esnasında Akşehir ilçemizde 1960'lı yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen insanlarında video gösterimi vardı. Fadime Teyzemde onların içerisinde bir çekim yapılmış ve kendisi de bir konuşma yapmış. 3 çocuğunun geçimini orada çalışarak temin ettiğini belirterek ormandan ve orman sevgisinden bahsetmiş. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız himayesinde Türkiye genelinde 23 milyon aileye bu mektup gönderiliyor. Daha Yeşil bir Türkiye için hep birlikte bu eylemde buluşalım seferberliği kapsamında. Külliyede sadece 3 kişiye özel mektup gönderildi. Bir tanesi Şehit Ömer Halis Demir'in ailesi için. Bir diğeri de yine Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi için, üçüncü mektupta 86 yaşında hala dinç bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına emek veren Fadime Ninemiz için. Biz bu vesileyle burada buluştuk. Ülke yüz ölçümümüzün yüzde 28,6'sı ormanla kaplı. Bizim 2023 hedefimizde bu oranı yüzde 30'a çıkarmak. Bu doğrultuda gayret ediyoruz ama bunu milletle birlikte hep beraber yaptığımızda daha başarılı olacağımız ümidindeyim" ifadelerini kullandı.

Fadime Nine ağaç tohumlarını ekip suladı

Cumhurbaşkanı'ndan gelen mektup karşısında çok mutlu olduğunu belirten Fadime Nine, "Allah razı olsun, sağ olsun" diyerek duygularını belirtti.

Evinin arkasına kazılan bir çukura Cumhurbaşkanının mektubuyla birlikte gönderilen ağaç tohumlarını kendi elleriyle eken ve su vermeyi de ihmal etmeyen Fadime Nine, Cumhurbaşkanından gelen mektupla birlikte gazetecilere poz verdi. Ünal ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen bu mektubu çerçeveletip duvara asacaklarını da söyledi. - KONYA