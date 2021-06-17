"Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı

'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı' başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Valiliği ile KOP'un ortaklaşa düzenlediği "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı.

Aksaray Valiliği ile KOP'un ortaklaşa düzenlediği "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı.

Güzelyurt ilçesi Yaprakhisar Kamp Alanındaki misafirleri ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 81 ilden ve KKTC'den katılacak öğrencilerle ülkenin önemli yazarlarının buluşacağının söyledi.

Kampın ilk gününde şair İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer ile dergi yazarı Hakkı Alkan'ın kamp alanında olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"16-20 Haziran arasında 5 gün boyunca sürecek kampta Ihlara Vadisi içerisinde farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alacaklar. Kamp süresince katılımcı öğrenciler ve davetli yazarlar şehrimizin tarihi ve turistik alanlarını da gezecekler. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda bizde yazarlık kampı projesini başlattık. Çok yoğun bir katılım var. Çok memnun kaldık."

Kampın ilk gününde şair İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer ile dergi yazarı Hakkı Alkan katılımcılarla yazarlık hakkında sohbet etti.

'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı' başladı
'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı' başladı
'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı' başladı
'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 12:06:50. #1.13#

title