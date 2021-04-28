Aksaray'ın dijital hafızası erişime açıldı
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Aksaray'ın dijital hafızası erişime açıldı

Aksaray'ın dijital hafızası erişime açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehrin dijital hafızası konumunda olan e-Aksaray Ansiklopedisi'nin (EAA), ASÜ resmi web sitesindeki "hızlı erişim" sekmesinde, "e-Şehir" başlığı ile listelendiğini ve meraklıların kullanımına açıldığını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehrin dijital hafızası konumunda olan e-Aksaray Ansiklopedisi'nin (EAA), ASÜ resmi web sitesindeki "hızlı erişim" sekmesinde, "e-Şehir" başlığı ile listelendiğini ve meraklıların kullanımına açıldığını söyledi.

Uzunca bir süredir üzerinde çalıştıkları EAA'nın içerik bakımından yayınlanabilir bir hale geldiğini, zaman içinde yazılacak yeni maddelerin eklemlenmesiyle külliyatın genişleyeceğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, projenin içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Aksaray'a dair A'dan Z'ye tüm detayların hazırlanan e-ansiklopedide yer alacağını söyleyen Rektör Şahin, "Aksaray'ın kültürü, tarihi, ekonomisi, sosyal yapısı, müziği, yemeği, folkloru, doğal zenginlikleri, mimari yapıları, turizmi, önemli şahsiyetleri Tüm bunlar ve çok daha fazlası EAA içerisinde yer alıyor. Hedefimiz, dijitalleşen dünyada şehrimize dair her türlü bilgiyi, bilimsel bir süzgeçten geçirerek gelecek kuşaklara aktarmak. Kültürel birikim ve bu birikimin genişleyerek yaşaması şehir için çok büyük bir güç anlamına gelmektedir. EAA, genişletilebilir teknik özellikleri sayesinde Aksaray'ın büyük kültür birikiminin can damarlarından birisi olacaktır" dedi.

Çalışmalar kapsamında bir yayın üst kurulu oluşturulduğunu ve alan editörlerinin 11 ana başlık altında Aksaray'ın değerlerini listelediğini ifade eden Prof. Şahin, bu ana başlıklar altına kavramların, kişilerin, konuların, olayların ve kelimelerin anlamlarının yazıldığını ve yazınların kimilerinin görsellerle de desteklendiğini belirtti. Zaman içerisinde genişletilebilir bir özelliğe sahip olan EAA'nın uzun ve kapsamlı bir hazırlık çalışmasının ardından erişilebilir hale geldiğinin altını çizen Rektör Şahin, Ansiklopedi Üst Kuruluna, editörlere ve görev alan herkese teşekkür etti.

https://e-sehir.aksaray.edu.tr/ linkine tıklayarak erişilebilen EAA'nın içeriği ve maddeler alan editörleri tarafından belirleniyor ve yazılıyor. Muhteva, bilimsel ölçütlere göre ve belirlenen yazım kuralları ekseninde belirli bir sistematikte ilerliyor. Madde yazımları için bir zaman sınırlılığı bulunmuyor. Geniş bir zaman aralığı içerisinde üretilen bilgiler, gerekli incelemelerin ardından EAA'ya eklemleniyor ve sistem güncelleniyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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