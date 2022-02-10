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Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

AKSARAY'da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

GÜZELYURT, AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.


Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Güzelyurt, Engelli, Kamu, kar, Güncel, Haberler

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