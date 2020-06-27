AKSARAY FLAMİNGOLAR ŞEHRİN MİSAFİRİ OLDU ANADOLU'da bozkırın ortasındaki Tuz Gölü'ne ilk bahar aylarında gelip kuluçka dönemlerini geçiren flamingolar, Aksaray kent merkezi girişinde sazlık alanlarında misafiri oldu.

ANADOLU'da bozkırın ortasındaki Tuz Gölü'ne ilk bahar aylarında gelip kuluçka dönemlerini geçiren flamingolar, Aksaray kent merkezi girişinde sazlık alanlarında misafiri oldu. Bu fırsatı değerlendiren fotoğraf tutkunlarını da flamingoları hem yakından gözlemliyor, hem de fotoğraflarını çekiyor.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingolara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ise yaklaşık 21 bin flamingo gölde barınıyor. Flamigonların bazıları ise bu yıl yağışlar nedeniyle suyla dolanın Aksaray'ın kent merkezi girişindeki sazlık alanlarında misafiri oldu. Flamingoları bu kadar yakından görenler fotoğraf tutkunları ise bunu fırsata çevirip, fotoğraflarını çekti. Biyoloji öğretmeni ve doğa fotoğrafçısı Hakan Öztürk, "Şehrin yoğun telaşından fotoğraf çekmek için kaçıyoruz ve kendimiz ile ruhumuza vakit ayırıyoruz. Kimi zaman Hasan Dağı, Tuz Gölüne ile Güzelyurt'ta gidiyoruz. Bu kez fotoğraf bizim ayağımıza geldi. Biz kendimizi yormadan şehrin 5-6 kilometre yakınında Konya yolundaki sazlık alanda flamingoları bulduk ve bol bol fotoğraf çektik."diye konuştu. SAZLIK ALANLARDA GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN

Fotoğraf tutkunu Murat Eskil ise "Nesli koruma altında olan flamingoları çekmek için uzun yol kat ediyorduk. Tuz Gölü çok geniş bir coğrafya sahip orada günlerce kamp kurduğumuz oldu. Sırf flamingoları gözlemleyip fotoğraflamak için. Bu yıl Aksaray şehir merkezine çok yakın bir bölgede flamingolar konaklamaya başladı. Sazlık alanlarda gözlemlemek mümkün artık.ödedi.

ŞEHRE YAKIN YERLERDE GÜN BOYU BESLENİP TUZ GÖLÜNE DÖNÜYORLAR

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğu belirtti. Günü birlik beslenme ve konaklama için flamingoların sazlık alanlara geldiğini ifade eden Darılmaz, "Flamingolar şehre yakın bölgede gün boyu beslenip akşama doğru tekrar tuz gölüne dönüyor. Şehre günü birlik geliş gidişleri ise renkli görüntüler oluşturuyor. 'diye konuştu.

Kaynak: DHA