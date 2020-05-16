Aldatıldığını iddia eden şahıs, çocuklarının önünde eşini öldürdü Aksaray'da bir şahıs, çocuklarına bayramlık alıp ayrı yaşadığı eşinin evine götürdü. Aldatıldığını iddia eden adam, çocuklarının gözü önünde annelerini 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.

Aksaray'da boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı (23) 6 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Harun Başaran'ın (28), 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluna bayramlık kıyafet alıp, talihsiz kadının evine gittiği ortaya çıktı. Eşini, çocuklarının gözü önünde öldüren şahıs, cinayeti aldatıldığını iddia ettiği için işlediğini söyledi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Dün saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir yurtta işçi olarak çalışan Harun Başaran, boşanma davası süren ayrı yaşadığı eşi Selda Başaran'ı, 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp, öldürdü. Balkona çıkan çocukların ağlaması üzerine komşular polisi aradı. Eve gelen ekipler, Selda Başaran'ın cansız bedenini buldu. Başaran'ın 6 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı .2 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çocuklara, psikolojik destek verilmeye başlandı.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Kaçan Harun Başaran ise dün akşam saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Başaran, gazetecilerin "Eşinizi niçin öldürdünüz?" sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim" yanıtını verdi.

BOŞANMAK İÇİN 100 BİN TL İSTEDİ

Başaran sorgusunda ise maaşını aldıktan sonra kızı ve oğluna bayramlık kıyafet aldığını ardından eşinin yaşadığı eve gittiğini anlatarak, "Eşimden ayrı yaşıyorum ve yaklaşık 1.5 yıldır boşanma davamız sürüyor. Şu ana kadar üç duruşmamız oldu. Selda benden boşanmak için 100 bin lira istedi. Beni aldatıyordu. Dün maaşımı alıp çocuklarıma bayramlık kıyafet aldım. Onları eve götürdüm. Ben evdeyken Selda bir erkekle telefonla görüşüyordu. Kim olduğunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktaki bıçağı alıp, saldırdım. Kaç kez bıçakladım hatırlamıyorum. Namusum için yaptım" dedi.

Harun Başaran, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA