Aksaray'dan sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

Aksaray'dan sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi Aksaray'da Valilik himayesinde Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde organize edilen yardım kampanyası kapsamında toplanan su ve kuru gıda dolu 2 tır Kastamonu Sel Bölgesi Koordinasyon Merkezine yola çıktı.

Aksaray'dan sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi

AKSARAY - Aksaray'da Valilik himayesinde Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde organize edilen yardım kampanyası kapsamında toplanan su ve kuru gıda dolu 2 tır Kastamonu Sel Bölgesi Koordinasyon Merkezine yola çıktı.

Yaşanan sel felaketlerine karşı bölgelerde bulunan vatandaşlara yardımcı olabilmek adına Aksaray Valiliği himayesinde Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında sivil toplum örgütleri ve odalar başta olmak üzere Aksaray halkından 2 tır dolusu su ve kuru gıda maddesi toplandı. Toplanan malzemeler tıra yüklenerek ATSO binası önünde yapılan açıklamanın ardından Kastamonu Sel Bölgesi Koordinasyon Merkezine gönderildi.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu günler hepimizin birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken günler. Biz millet olarak bir yerde bir sıkıntı, dert, keder varsa mutlaka oraya hem gönlümüzü hem elimizi uzatırız. En öncelikli ihtiyacın su ve kuru gıda olduğunu öğrendik. Biz de Aksaray olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cüneyt Göktaş'ın koordinatörlüğünde bir yardım kampanyası başlattık. Allah razı olsun Aksaraylılardan, oda başkanlarımızdan. Hakikaten bir gün içerisinde 2 tır malzemeyi hazır ettik. Bugün yola çıkaracağız. 1 tırımızda su var, diğer tırımızda hem kuru gıda hem de su var. Bunlar inşallah sel felaketindeki koordinasyon bölgesine ulaşacak" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından 2 tır Aksaray'dan Kastamonu'ya hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can