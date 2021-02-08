Aksaray'da, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış yapıldı

Aksaray'da, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında, "Hasan Dağı Yunus Emre Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Sosyal medya fenomenleri ve radyo programcılarının da aralarında bulunduğu 25 kişi, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nda tırmandı.

Vali Hamza Aydoğdu, tırmanış öncesinde yaptığı açıklamada, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021'in UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsattı.

Aydoğdu, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Yunus Emre'nin, her yıl Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyündeki türbesinde düzenlenen etkinliklerle anıldığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin sınırları aşan, kalıplara sığmayan bir ünü var. Ancak burası, onun dergahına düzgün odunlar taşıyıp Tabduk Emre'den ilim, Hacı Bektaş'tan hikmet öğrendiği memleketidir. Onu en güzel şekilde yad etmeye ve etkinlikler yapmaya talip ve hazırız. Türkçemizi ve 'Bizim Yunus'u layığıyla temsil edeceğiz. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapacağız. Farkındalık oluşturmak adına Hasan Dağı'na zirve tırmanışıyla start verdik. Sosyal, kültürel, edebi, sportif ve sanatsal etkinliklerimiz olacak."

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak