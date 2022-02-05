Öğrenci ve veliler sokak hayvanları için "yem havuzu" oluşturdu

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenci ve veliler, köy okulunun bahçesindeki karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve sokak hayvanları için oluşturulan alana yem bırakıyor.

Çukuryurt köyündeki öğrenciler "Yemini Al, Doğal Yaşama Destek Ver" projesiyle sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

Velilerin de destek verdiği projede iş makineleriyle okulun bahçesindeki kar temizlenerek yem havuzu oluşturuldu. Öğrenciler evlerinden getirdikleri buğday, arpa, mısır, ekmek, mama ve diğer gıdaları havuza bırakıyor.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı projeyle doğal yaşama destek sağlanıyor.

Veliler getiriyor, öğrenciler havuza bırakıyor

Çukuryurt Köyü Ortaokulu Müdürü Soner Gökkaya, AA muhabirine, çocukların yarıyıl tatilinde olduğunu ancak sokak hayvanları için adeta yarıştıklarını söyledi.

Hayvanların yem havuzu sayesinde beslenme sıkıntısı yaşamadığını belirten Gökkaya, "Öğrenci ve velilerimizle beraber yem havuzumuza sokak hayvanları ve kuşlar için mama, ekmek ve yem gibi benzeri gıdalar bıraktık. Bize düşen görev onların haklarını savunmaktır. Velilerimizin evlerinden çuvallarla getirdikleri yemleri öğrencilerimiz yem havuzuna bırakıyor." diye konuştu.

Sokak hayvanları için köylüler seferber oldu

Öğrencilerden İrem Barın ise köylerinde çok yoğun kar yağışının olduğunu, bu nedenle sokak hayvanları için projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Musa Sarısakal da beslenen hayvanları gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

Velilerden İsmail Uzar ise öğrencilerin projesine tüm köylülerin destek verdiğini aktardı.

Kış gününde aç kalan yaban hayvanları için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Uzar, "Köy halkı seferber oldu, el birliğiyle başaramayacağımız hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.