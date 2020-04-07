Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri - Haberler
Aksaray Adliyesi, Aksaray, Güncel

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

07.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:36
Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevine giren herkes sosyal mesafe kuralına uyarak maske ve eldiven takıyor.

Ardından görevlilerce ateşleri ölçülen çalışanlar, ellerini de dezenfekte edip kuruma giriyor.

Cezaevinde titizlikle çalışmalarını sürdüren görevliler, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Görevliler cezaevindeki ortak kullanım alanlarının yanı sıra cezaevine ait araçları da dezenfekte ederek, önlem almaya çalışıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavısı İbrahim Cansever, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını belirtti.

İlk günden itibaren Aksaray Belediyesiyle irtibata geçildiğini ve kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Cansever, şunları kaydetti:

"Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz.

Ceza İnfaz Kurumu'na yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluları, 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza İnfaz Kurum'unda, koronavirüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Ceza İnfaz Kurumlarımızda pozitif bir vaka bulunmuyor. Sağlık ve acil haller dışında, dışarıdan gelen her türlü eşyayı 24 saat bekletip sonrasında işlemleri yapıyoruz."

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Pınar Deniz Simge Sağın Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:37:30. #1.15#
title