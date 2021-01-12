Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? Diyanet fetvaları!
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Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? Diyanet fetvaları!

12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:54
Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?

Dini konularda araştırma yapanlarAkşam namazı ne zamana kadar kılınır? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaAkşam namazı ne zamana kadar kılınır? konusunda fetva yayınladı. Peki,Akşam namazı ne zamana kadar kılınır? İşte, detaylar

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur" (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu'cemü'l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu's-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu'r-râye, I, 233) buyurmuştur.

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