Akrep nerede çekiliyor, dizideki ev nerede? Akrep dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akrep nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Akrep'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden Akrep dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akrep dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan film platolarında gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahnelerinin Büyükçekmece gölünde bazı sahnelerinin de Kocaeli Darıca'daki dizi platolarında çekildiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

AKREP HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akrep her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece