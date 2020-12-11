Akrep dizisi Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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Akrep dizisi Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

11.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:21
Akrep dizisi Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

11 Aralık tarihinde başlayan Akrep dizisi ile ekrana dönen Akrep dizisi Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolüyle oyunculuk kariyerine başlayan Akrep dizisi Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YUSUF ÇİM KİMDİR?

Yusuf Çim, 26 Eylül 1991, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı, oyuncu, sunucu ve mankendir. 26 Eylül 1991'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucralı olan 3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

YUSUF ÇİM DİZİLERİ!

Ezra - 2014 - Başkomiser Mustafa

Piramit - 2015 - Kendisi

Çilek Kokusu - 2015 - Burak Mazharoğlu

Hanım Köylü - 2016 - Ferit

İçimdeki Fırtına - 2017 - Emre

Seven Ne Yapmaz - 2017 - Ozan

Servet - 2018 - Can Yiğit

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:28:20. #1.14#
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