Akrep dizisi gün mü değiştirdi? Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep dizisi hangi gün çıkıyor?

Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Akrep oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Akrep dizisi gün mü değiştirdi? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Akrep var mı? İşte ayrıntılar...

Star TV'nin sevilen dizisi değişen gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Yayınladığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Akrep, oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Demet Akbağ, Yusuf Çim, Bekir Aksoy iddialı isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.Kırmızı Oda dizisinde ki 'Meliha' performansıyla çok konuşulan Evrim Alasya dizinin başrolleri arasında. Eskiden Cuma günleri yayınlanan Akrep, sevenleri tarafından yeni yayın günü merakla bekleniyor.

AKREP DİZİSİNİN GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Her Cuma saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen dizinin yayın günü değişti. Dizinin yayın gününü neden değiştirildiği merak konusu oldu. Sevilen dizi ekranlara veda mı edecek? Dizinin neden gün değiştirdiği belli oldu. Star Tv uzun zamandır reklamını yaptığı yeni dizisi yüzünden Akrep dizisinin gününü değiştirdi. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı 'Seni Çok Bekledim ' yayın günü belli oldu. Merakla beklene dizi Cuma günleri yayın kararı aldı. Cuma gününe gelen yeni dizi Akrep 'in yayın gününü perşembeye taşıdı. Bu değişik aynı zaman da bir diğer Star Tv dizisini de etkiledi. 'Sol Yanım' dizisin yayın tarihi de değişti.

AKREP YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Star Tv'nin yaptığı paylaşımla Akrep dizisinin yayın günü belli oldu. ''Yeni gününde yeni bölümleriyle'' paylaşımında dizinin yayın gününü açıkladı. Akrep dizisi bu haftadan itibaren Perşembe günleri saat: 20.00 'da ekrana gelecek.

Akrep dizisi tekrar bölümleri saat kaçta ne zaman?

Akrep dizisi tekrar bölümleriyle de ekrana geliyor. Kaçıranlar ve bir daha izlemek isteyenler için tekrar bölümleri yayınlandı. Star Tv'nin internet sitesi üzerinden, Youtube kanalından ve Star Tv yayın akışında tekrar bölümlerini bulabilirsiniz.