Akrep 20. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı! Akrep 19. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. bölüm FULL İZLE

AKREP 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKREP 20. BÖLÜM ÖZETİ

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan'a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan'ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda'nın Gevher İlaç'ın yönetim kuruluna Perihan'ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda'dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan'ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin'i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

Ahmet her yerde karış karış Aras'ı aratmaktadır. Aras'ı bulmak için Duru'nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras'a zarar vermemesi için Ahmet'in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras'ı korumayı başarabilecek mi?

AKREP 19. BÖLÜM İZLE

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AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

OYUNCULAR

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz