Akrep 18. bölüm fragmanı izle! STAR TV Akrep yeni bölüm fragmanı! Akrep 17. bölüm izle

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AKREP 18. BÖLÜM ÖZETİ

Perihan, Hakan'ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin'in kullandığı araçta da Hakan'a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve'yi yanına alabilmek için Ahmet'in Gevher İlaç'taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan'ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda'ya, hem Merve'nin kaçırılması, hem de Fikret'in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda'nın yanı sıra Aras'tan da Ahmet'ten şikayetçi olmasını ister.

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe'yi evine götürür ve Merve'ye haber verir. Merve, Efe'nin Ahmet'e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve'nin, Efe'den tek isteği ise Ahmet'i ihbar etmesi olur. Efe, Merve'ye olan aşkıyla Ahmet'e olan sadakati arasında kalır.

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Merve, Aras sayesinde Ahmet'in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda'yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem'in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet'in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem'den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem'e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet'in ipini çekmek için Aras'a anlaşma teklif eder. Aras'ın mükafatı oğlu Can'a kavuşmak olacaktır. Perihan'ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin'in yapacaklarıdır.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

Oyuncular

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz