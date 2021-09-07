Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
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Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi

Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da akrabasına kızan adam, otomobili ile dükkanına daldı.

Bursa'da akrabasına kızan adam, otomobili ile dükkanına daldı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabası ile tartışan E.A. kısa süre sonra dükkandan dışarı çıktı. Sinirini alamayan E.A., bindiği otomobili akrabasının çalıştığı eczane dükkanına sürdü. Dükkanın camları büyük bir gürültü ile kırılırken, ilaçlar yerlere serildi. Dükkanda büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü E.A. olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde bir de orak bulunurken, polis ekipleri kaçan E.A.'nın bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi
Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akrabasına kızdı, dükkanına otomobille girdi - Haberler
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