BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Akm'de 'Sonsuz Enerji Mitokondriyal Havva' sergisinin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından desteklenen, Uluslararası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi bu yıl 'Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva' temasıyla AKM'de açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen sergi 'Sonsuz Enerji Mitokondriyal Havva' adlı temayla açılışı gerçekleştirildi. Kültür Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin küratörü Hülya Yazıcı ve sanatseverler katıldı. Sergide, 19 sanatçının bir araya gelerek ortaya çıkardığı eserler arasında resim, seramik ve video art gibi farklı eserler yer aldı. Kadınlar hakkında ortaya çıkarılan eserler, 27 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

"Bu meseleyi anlatmanın en güzel yolu sanat"

Sergi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kadın haklarını duygu ve düşüncelerini anlatmanın en iyi yolunun sanat olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alandaki başarılarının anıldığı ve sorunları alanında daha fazla fırsat eşitliği daha adaletli bir rol dağılımı için de taleplerini daha yüksek sesle dile getirdikleri bir gün. Bağımsız Sanat Vakfı ve küratörümüz Hülya Yazıcı ile birlikte bu güzel serginin proje aşamasından itibaren oluşturulmasında çok heyecanla yürüttük süreci. Ben son derece başarılı bir sergi organize ettiklerini düşünüyorum. Küratörümüze teşekkür ediyorum. Kadın meselesi aslında kadınların meselesi değil. Kadın meselesi toplumun meselesi toplum hakkı bir insan hakkı meselesi. Tabiki moralimizi bozmaya gerek yok bu anlamda çok büyük yol kat ettik. Eşit ve adaletli bir dağılım olana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Burada çok yetenekli 19 kadın ve erkek sanatçımızın eserleri var. Bu meseleyi anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi ve bu konuyu gündeme taşıdıkları için bizim derdimizi talebimizi içinde bulunduğumuz durumu sanat yoluyla dile getirdikleri için hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

"Her gün kadınların günüdür"

Beyoğlu'nda kadınların daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için elinden geleni yapacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şunları kaydetti: "Sadece bu günlerde değil elbette her gün kadınların günüdür. Her gün kadın doğaya, dünyaya bir şeyler katıyor. Bir değer katıyor. Hepimiz farkındayız. Kadının en büyük eseri insanı dünyaya getirmiş olmasıdır. Böyle büyük bir eserin sahibidir kadın. Bu bakımdan ne kadar teşekkür edersek ne kadar minnet duygularımızı ifade etsek az. Beyoğlu Belediyesi olarak da Beyoğlu'nda kadınların onurlu izzetli bir hayat yaşayabilmeleri için elimizden gelen gayreti hayat şartlarını güzelleştirmek kolaylaştırmak bakımından elimizden gelen bütün gayretleri yapmaya çalışıyoruz.