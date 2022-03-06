ANKARA (İHA) - - AKK Gençlik Meclisi ve Hacettepe Üniversitesi'nden Minifest "Bir Gençlik Vakası"

ANKARA - Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Başkentli gençlerden gelen talep üzerine Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi iş birliğiyle gençlik festivali düzenledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "Bir Gençlik Vakası" Minifest'in ilkine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kültür ve sanat etkinliklerinin artırılmasını isteyen Başkentli gençlerin sesine kulak verdi. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi iş birliğiyle ve ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla AKK Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Vakası" Minifest'in ilki, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Başkentli öğrencilerden Minifeste yoğun ilgi

Gençlik ile sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri buluşturmak için başlatılan "Bir Gençlik Vakası" projesinin ilk Minifest'ine 3 bin 500'ü aşkın üniversiteli öğrenci katıldı.

Pandemi döneminde kültür ve sanat etkinliklerinden uzak kalan gençler kapanmalardan sonra gerçekleşen açık hava etkinliğine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç,"Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 'Bir Gençlik Vakası' projesi için Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüs'ündeyiz. Gençlerle birlikte olmak bizim için sevinç ve gurur kaynağı, bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Başkentli öğrencileri bir araya getirmek için kent genelinde kültür sanat faaliyetleri düzenleyeceklerini aktaran Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer "Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Ankara'da bir gençlik vakası başlattık. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara'daki tüm üniversitelere giderek kültür, sanat, spor ve akademi alanında faaliyetler düzenleyerek bütün üniversite öğrencilerini bir araya getiriyoruz. Üniversitelerdeki faaliyetleri tamamladıktan sonra Gençlik Parkı'nda bir gençlik festivali düzenleyeceğiz" diye konuştu.