Akıncılar'da Öğrenciler Anneleriyle Kitap Okuyacak

Akıncılar ilçesinde, "Annem varsa ben de varım" sloganıyla kitap okuma kampanyası başlatıldı.

Kaymakam Akın Karagöz, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kadı Burhanettin Okul Meclisi Projesi olarak hayata geçirilen "Annem varsa ben de varım" kampanyasının tanıtımı amacıyla okulları ziyaret etti.

Öğrencilere kampanyayı anlatan Karagöz, 3-4, 6-7, 9 ve 10. sınıfları kapsayan kampanyada, ilkokul öğrencilerinin her gün evde anneleriyle 15, ortaokul öğrencilerinin 20, lise düzeyindeki öğrencilerin de 30 dakika kitap okumalarını istediklerini söyledi.

Karagöz'e ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir eşlik etti.