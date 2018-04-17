Akıncı ve Anastasiadis 10 Ay Sonra Bir Araya Geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Beşli Konferans'ın anlaşma olmadan sona erdiği açıklamasını yaptığı 7 Temmuz 2017'den bu yana teması olmayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis 9 buçuk ayın ardından ilk defa bir araya geldi.

İki liderin buluşması, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda düzenlenen yemekte gerçekleşti. Görüşmeye basın mensupları alınmazken, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme sonrası açıklama yaptı.

AKINCI: "YAPTIĞIMIZ TOPLANTIDA YENİ BİR DURUM ORTAYA ÇIKMADI"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile arasında geçen toplantıda yeni bir durumun ortaya çıkmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafların Crans Montana'da hangi noktadaysa o noktada olmaya devam ettiklerinin altını çizerek, Rum tarafının tavrında belirgin bir farklılaşma görmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 aya yakın süreden (Crans Montana'dan) sonra Rum liderle ilk kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, bugünkü toplantıda tarafların nerede durduğunu tespit etmenin söz konusu olduğunu söyledi. "Bundan sonrasını nasıl gördüğümüzü değerlendirme fırsatı bulduk. Bu gerekliydi, yapılmalıydı" diyen Akıncı, gelecek için net bir fikir sahibi olmanın önemini vurguladı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLAMAZ

Crans Montana'da tarihi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Akıncı, "Gelinen aşamada ben sürekli olarak söylüyorum, yanlış bir anlaşılmaya da meydan vermemek için altını çizmek istiyorum. Hiçbirşey artık eskisi gibi olamaz. Bu artık mümkün değildir. Crans Monatana'da sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders de getirmiştir Bundan iki taraf da yararlanmalı ve geleceğe bakarken bunları da dikkate almalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yöntem olarak aynı yöntemlerin içine hapsolmak gibi bir niyetimiz ya da kararımız kesinlikle olmayacaktır. Bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum. Yani Crans Monatan'da kaldığımız yerden, gene dönelim, içerde başlayalım konuşmaya, konuların etrafında dön babam dönelim, müzakereciler gitsin saatlerce tartışsın, sonra liderler gelsin saatlerce onlara da konuşsun bir yere varamasınlar. Bu dönem kapanmıştır. Bu geçmişe ait bir olaydı. Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik yaklaşımla ele alınabilir şeklinde benim daha önceden beyanlarım vardır. Bu olabilir mi önümüzdeki dönemde? Guterres bu konuda bir girişim yapar mı yapmaz mı bunları da önümüzdeki süreç gösterecektir."

DOĞALGAZ KONUSU

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede doğal gaz konusunun da gündeme getirdiğini belirterek, gelecekte olabilecekler konusunda uyarılarda bulunduğunu anlattı. Akıncı, doğal gaz konusunun her iki tarafı da ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayarak, bu konuda ya bir komite kurulması gerektiğini ya da Rum tarafının çalışmaları askıya alması gerektiğini belirterek, bunlar olamıyorsa Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye ile birlikte benzeri faaliyetlere girişmek durumunda kalabileceğini, bunların da bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ AÇILMASI

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıya gitmeden önce özellikle Aplıç kapısı konusunda Rum tarafından bilgi talep ettiğini, toplantıda Aplıç'la ilgili Rum tarafındaki çalışmaların 15 Eylül'de bitirileceği bilgisinin verildiğini, Derinya'nın ise 1 Temmuz'da hazır olabileceğinin söylendiğini kaydetti. Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin özel temsilci atayabileceği şeklinde duyumlar olduğunu belirterek, bunun sürekli bir danışman değil, geçici görevlendirme olacağının söylendiğini ancak netleşmiş bir durum olmadığını vurguladı. Akıncı, Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini daha önceden de dile getirdiğini ancak Anastasiadis ile görüşmesinde bu zihniyet değişikliğinin ipuçlarını göremediğini ifade etti.

ANASTASİADİS, "İKİ TARAF TEZLERİNİ ORTAYA KOYDU VE BUNLARDA ISRAR EDİYOR"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada tarafların tezlerini ortaya koyduğunu ve bunlarda ısrarlı olduğunu söyledi. Yeni bir diyalog perspektifi ihtimalinin de ele alındığını ancak var olan anlaşmazlıkların yeniden dile getirildiğini kaydeden Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak, "Bu konudaki tutumumu biliyor, bu konu masaya giremez" ifadesini kullandı.

Anastasiadis, sınır kapılarının açılması konusunda ise 1 Temmuz tarihine kadar Derinya Kapısı'nın, Eylül ortalarında ise Lefke Aplıç Sınır Kapısı'nın teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.