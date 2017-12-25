Akıncı Üssü Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı eski harekat komutanı albay Erhan Baltacıoğlu'nun çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından 222. Filo Komutanı sanık eski kurmay binbaşı Yaşar Keskin savunma yaptı.



Kayseri'deki 222. Filo komutanlığı görevini 11 Temmuz'da devraldığını anlatan Keskin, Eskişehir Hava Hastanesi'nde pilotaj muayenesini tamamlamasının ardından 14 Temmuz'da mesaiye başladığını söyledi.



Üs komutanlığına vekalet eden harekat komutanı Baltacıoğlu'nun öğlen saatlerinde arayıp 15 Temmuz'da terörle mücadele harekatı görevi icra edileceğini, bu göreve katılacak uçuş ekibi listesi istediğini öne süren Keskin, "Yarın terörle mücadele harekatı görevi mi icra edilecek?" diye sorduğunu savundu. Keskin, Baltacıoğlu'nun da "Sana söylemediler mi? Eğitim subaylarına sor, onlar biliyor. Listeyi de gönderirsin." demesi üzerine eğitim subaylığında Fevzi Kılıç'tan listeyi alıp Baltacıoğlu'na gönderdiğini iddia etti.



Baltacıoğlu'nun öğleden sonra tekrar arayıp listedeki bu kişilerin gece uçma durumu söz konusu olduğundan cuma gündüz izin vermesini emrettiğini belirten Keskin, kalkacak uçakların hangi meydana ineceğini sorması üzerine de Baltacıoğlu'nun henüz belli olmadığını söylediğini öne sürdü. Keskin, listede ismi yazan personeli de tanımadığını, listeyi kendisinin hazırlamadığını ve değiştirmediğini ileri sürdü.



Kendi imza yetkisi henüz tanımlanmadığından 15 Temmuz'daki uçuş programının eski filo komutanı Yarbay Kemal Güleç tarafından imzalandığını anlatan Keskin, 15 Temmuz'da 07.30'da mesaiye başladığını belirtti.



Keskin, Baltacıoğlu'nun akşam saatlerinde arayıp uçuş ekipleriyle birlikte hazır olmasını söylediğini savunarak, saat 22.00 civarında tekrar arayıp uçuş ekibinden iki kişinin öncelikle Ulaştırma Harekat Merkezi'ne (UHM) gelmesini istediğini aktardı.



Sonrasında 22.45-23.00 civarı UHM'ye giderken açık bir televizyondan "Ankara'da törer" başlığı altında başkentte uçakların uçtuğu ve İstanbul'da boğaz köprüsünün kapatıldığı haberini gördüğünü belirten Keskin, terör olayı olduğunu düşündüğünü bildirdi.



Keskin, 23.20 civarında UHM'ye vardığını ve Baltacıoğlu'nun 23.30'da uçuş ekiplerinin burada olması yönündeki emrini Selçuk Çetin'e ilettiğini dile getirerek, Baltacıoğlu'nun, görev emrinin henüz gelmediğini ancak yanındaki kağıtlarda taşınacak malzeme miktarlarının yazılı olduğunu söyledi.



İlave bir emir verilmediği için UHM'deki bir masaya oturduğunu belirten Keskin, uçuş ekipleri geldiğinde de bu kağıtların dağıtıldığını ifade etti.



Keskin, tedirginlik yaşayan ve uçmamak için komutanı ikna çabasına giren personelin Baltacıoğlu ile konuştuktan sonra herhangi bir zorlama olmadan uçmamaya yönelik taleplerinin değiştiğini iddia etti.



"Kalkışma"nın ne demek olduğunu bilmiyormuş



Yaşar Keskin, 00.00 civarında UHM'de Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin güvenli olmadığına yönelik bir şeyler duyduğunu da belirttiği savunmasında, televizyonda cumhurbaşkanının küçük bir grubun kalkışma yaptığına yönelik ifadelerini de duyduklarını bildirdi. Haberlerde kullanılan kalkışma ifadesini bilmediğini öne süren Keskin, "Sonrasında ayaklanma gibi bir şey olduğunu öğrendik." diye konuştu.



Uçaklar havalandıktan sonra düşürülmelerine yönelik tehditler olduğunu duyduğunu savunan Keskin, ne olduğunun anlaşılmadığını iddia etti.



Keskin, Çardak'a giden uçaklara meydanın kapalı olduğunun söylendiği, ancak harekat komutanı iletişim kurmak istediğinde kurmadığını savunarak, bir süre sonra bu uçakların radarlar tarafından indirilmeye çalışıldığını duyduklarını anlattı.



Daha sonra Erhan Baltacıoğlu'nun Eskişehir'deki birleştirilmiş hava harekat merkezinin (BHM) emrine uymasını söylediğini belirten Keskin,"BHM'nin sahte olduğu söyleniyordu ama sahte değilmiş." dedi.



Keskin, uçakların da tamamının sağ salim indirildiği haberini gelince rahat bir nefis aldıklarını iddia ederek, bu uçakların personelinin ise gözaltına alındıklarını öğrendiğini aktardı.



Albay Selçuk Aygün'ün 20 Temmuz'da yeni üs komutanı olarak atandığını belirten Keskin, kendisinin ise 14 gün sonra 29 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklandığını ifade etti.



Terör örgütü mensubu olmadığını, darbe girişimine de iştirak etmediğini savunan Keksin, tahliye talebinde bulundu.



Duruşma, yarına ertelendi.