Akıncı öldü mü, yaralandı mı? Akıncı dizisi Fatih öldü mü? Akıncı Fatih neden yaralandı?

Akıncı dizisi izleyicileri son sahnede Akıncı'nın yaralanmasıyla birlikte Akıncı öldü mü soruları sormaya başladı. Peki, Akıncı ölüyor mu? Akıncı son bölümde neler oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Akıncı dizisi son bölümünde Akıncı'nın vurulmasıyla seyirciler Akıncı Fatih'e ne olacak merak etti. Peki, Akıncı Fatih ölüyor mu? Akıncı Fatih diziden mi çıkacak? Akıncı Fatih vuruldu mu?

AKINCI FATİH ÖLDÜ MÜ? YARALANDI MI?

Akıncı'nın bu akşamki 7. bölümünde başrol kahraman Akıncı Fatih girdiği çatışmada vuruluyor. Bunun ardından Akıncı yaralandı mı, öldü mü merak edildi. İzlediğimiz kadarıyla Akıncı yaralanıyor. Gelecek bölümlerde büyük sürprizler yaşanabilir.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI FATİH KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi.

Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştıR. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.

Şükrü Özyıldız, günümüzde başrol olarak yer aldığı yeni dizisi Akıncı'da Fatih karakterini canlandırmaktadır.

Filmleri ve Dizileri:

2021- Akıncı (Fatih)

2018- Nefes Nefese

2018- Cebimdeki Yabancı

2017- Çoban Yıldızı

2017- Arif V 216

2016- Kış Güneşi

2016- Her Şey Aşktan

2015- Sevimli Tehlikeli

2015- Ekşi Elmalar

2014- Şeref Meselesi

2014- Ulan İstanbul

2013 – Neva

2013- Benim Hala Umudum Var

2012- Uçurum

2011- Derin Sular