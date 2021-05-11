Akıncı neden final yapıyor, neden bitiyor? Akıncı final bölümü ne zaman, saat kaçta? Akıncı niye sezon finali oldu?
Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı neden final yapıyor, neden bitiyor? Akıncı final bölümü ne zaman, saat kaçta? Akıncı sezon finali hangi gün yayınlanacak? Akıncı dizisi bitiyor mu? Akıncı tamamen bitecek mi yoksa sezon finali mi olacak? Sezon finali kaçıncı bölüm? Akıncı neden final yapıyor? Akıncı neden bitiyor? Akıncı niye final yapıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Akıncı bu Cuma günü sezon finali ile ekranlara gelecek. Seyirciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Akıncı sezon finali mi yapıyor yoksa tamamen bitecek mi oldu. Normalde Akıncı dizisi final yapacağı ile ilgili gündeme gelmişti. Peki, Akıncı bitiyor mu, final mi olacak? Akıncı sezon finali ne zaman, hangi gün? Akıncı neden final yapıyor, neden bitiyor? Akıncı final bölümü ne zaman, saat kaçta?
AKINCI FİNAL Mİ YAPIYOR? SEZON FİNALİ Mİ OLACAK?
Akıncı dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama göre dizi bu Cuma günü 20. bölümüyle sezon finali yapacak. Yani 14 Mayıs Cuma günü sezon finali olacak.
Twitter'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Sahne senindir aslan!" Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı Sezon finali Cuma 20.00'de atv'de. #Akıncı @atvcomtr
Buna göre dizi tamamen bitmeyecek. Dizi sezon finali yapacak. Yeni bölümleri önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecektir.
AKINCI NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Dizi tamamen final değil sezon finali yapacaktır. Genel olarak dizi sezonunun bitimine geldik. Bu bakımdan diğer birçok dizide olduğu gibi Akıncı dizisi de sezon finali yapma kararı almıştır. Yeni sezonda yeni bölümler ekrana gelecektir.
AKINCI TAMAMEN BİTİYOR MU?
Normalde Akıncı tamamen bitecek diye haberler çıkmıştı. Fakat yapılan paylaşıma göre sezon finali olduğunu görüyoruz. Yani dizi tamamen bitseydi final bölümü şeklinde açıklama yapılırdı. Ama sezon finali denildiği için dizi tamamen bitmiyor olduğu anlaşılmaktadır. Dizinin yeni bölümleri gelecek sezon yayınlanacak.
AKINCI OYUNCULARI KİMLER?
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı