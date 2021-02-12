Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Akıncı yeni bölüm fragmanı full izle! Akıncı son bölüm izle!

Akıncı dizisi 6. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Akıncı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Akıncı 6. son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Akıncı 7. yeni bölüm fragmanı full izle! Akıncı son bölümde neler oldu?

Akıncı dizisi 6. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Akıncı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Akıncı 7. yeni bölüm fragmanı full izle! Akıncı son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı 12 Ocak Cuma günü saat 20.00'da başlayacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akıncı 12 Ocak Cuma günü saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

AKINCI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih ve Nergis yakınlaşır!

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

AKINCI 6. SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

"Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI KONUSU

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.