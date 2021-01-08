Akıncı dizisi Orhan kimdir? Akıncı "Tolga Tekin" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tolga Tekin hayatı ve biyografisi nedir?
Akıncı dizisi Orhan kimdir? Akıncı "Tolga Tekin" kimdir?Kaç yaşındadır?Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tolga Tekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
AKINCI DİZİSİ ORHAN'I TOLGA TEKİN KİMDİR?
19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş[1], 2014 yılında ayrılmıştır.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2011
Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010
Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
Salome (oyun) : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Aşk-ı Memnu (oyun) : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Carmela ve Paolino : jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
Kuru Gürütü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
Figaro'u Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu - 2003
Cimri : Molier - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002
Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
Kaçık (oyun) : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999
V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998
Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998
İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
FİLMOGRAFİSİ
50m2 - 2021
Akıncı - Orhan - 2021
Rise of Empires: Ottoman - 2020
Bizi Hatırla - Kaan - 2019
Kelebekler - Cemal - 2018
Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018
Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018
Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016
Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013
Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa - 2012
Çıplak Gerçek : Nedim- 2012
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - 2011
Reis: Yunus - 2011
Zenne: Cihan - 2011
Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010
Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010
Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009)
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008
ÖDÜLLERİ
2017 Rüzgârda Salınan Nilüfer ; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2011 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Yastık Adam)