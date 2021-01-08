Akıncı dizisi Orhan kimdir? Akıncı "Tolga Tekin" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tolga Tekin hayatı ve biyografisi nedir?

Akıncı dizisi Orhan kimdir? Akıncı "Tolga Tekin" kimdir?Kaç yaşındadır?Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tolga Tekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI DİZİSİ ORHAN'I TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş[1], 2014 yılında ayrılmıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2011

Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

Salome (oyun) : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Aşk-ı Memnu (oyun) : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Carmela ve Paolino : jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004

Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004

Kuru Gürütü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004

Figaro'u Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu - 2003

Cimri : Molier - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Kaçık (oyun) : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

FİLMOGRAFİSİ

50m2 - 2021

Akıncı - Orhan - 2021

Rise of Empires: Ottoman - 2020

Bizi Hatırla - Kaan - 2019

Kelebekler - Cemal - 2018

Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018

Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018

Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016

Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013

Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa - 2012

Çıplak Gerçek : Nedim- 2012

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - 2011

Reis: Yunus - 2011

Zenne: Cihan - 2011

Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010

Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010

Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009)

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008

ÖDÜLLERİ

2017 Rüzgârda Salınan Nilüfer ; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2011 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Yastık Adam)