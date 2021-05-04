Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
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Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti

Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medyada hızla yayınlanan '20'li yaşlar' akımına uyan ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında "Aşık falan olmayın" diyerek takipçilerini uyaran Levent'in gençliği Yılmaz Morgül'e benzetildi.

Sosyal medyada son günlerde başlayan gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma akımı devam ediyor. Twitter hesabını aktif olarak kullanan Haluk Levent de bu akıma dahil oldu.

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

4,8 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, "Bir akım var diyorlar 20'li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama" notunu ekledi. Şarkıcının notu kadar fotoğrafı da kısa sürede gündem oldu.

Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti

Sosyal medya kullanıcıları, Levent'in yıllar önceki fotoğrafı usta sanatçı Yılmaz Morgül'e benzetti.

Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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