Akıllı yol nedir? Akıllı otoyol özellikler nelerdir? Akıllı otoyol kaç km? Akıllı yol nerede? Türkiye'nin en akıllı otoyolu açılıyor. Ankara-Niğde Otoyolu ile iki kent arasındaki mesafe 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüyor. Peki, Akıllı otoyol kaç km? Akıllı yol nerede? Akıllı yol nedir? Akılı otoyol özellikler nelerdir?

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Peki, akıllı yol nedir? Akılı otoyol özellikler nelerdir? Akıllı otoyol kaç km? Akıllı yol nerede?

AKILLI YOL NEDİR?

Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

AKILI OTOYOL ÖZELLİKLER NELERDİR?

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girecek. Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi görüntülendi. Kontrol merkezinden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek. Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak. Merkezdeki operatörlerin devreye girmesiyle de sürücüler, güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak.

AKILLI OTOYOL KAÇ KM?

Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Akbaş, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını; ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse 1 yıl önce hizmete açmış olacaklarını, projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2'nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını kaydetti. Akbaş, Ankara- Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Akbaş, proje kapsamında 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldığını, 22 milyon ton asfalt döküldüğünü kaydetti.

AKILLI YOL NEREDE?

Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş, otoyol güzergahına yerleştirilen olay algılama kameralarıyla elde edilen görüntülerin anında merkezde ekrana düşeceğini anlatarak, "Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye girecek. Olayların ana ekrana düşmesinin ardından bizde operasyon başlıyor. Otoyolda bulunan sensörler sayesinde ve olay algılama sistemi sayesinde gelen görüntüler sonucunda kendi trafik devriye ekiplerimiz, otoyol bakım ekiplerimiz harekete geçiyor. Arkasından olay ve duruma göre trafik polisleri, jandarma, 112 ve itfaiye gibi kurumlarla koordinasyon sağlıyoruz" dedi.