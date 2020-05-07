Akıllı Saat Pazarı Hızlı Yükselişine Devam Ediyor

Son yıllarda hızla gelişmeye devam eden akıllı saatler eskisine nazaran çok daha kararlı bir yapıya oturdu ve sunduğu ya da sunmaya hazırlandığı

Son yıllarda hızla gelişmeye devam eden akıllı saatler eskisine nazaran çok daha kararlı bir yapıya oturdu ve sunduğu ya da sunmaya hazırlandığı yeni özellikler ile birlikte oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi başarıyor. Nitekim bununla doğru orantılı bir şekilde akıllı saat pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Akıllı Saat Pazarı Ne Kadar Büyüdü?

Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen akıllı saat sevkiyatı, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 20 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme ile birlikte bu üç aylık süreçte yaklaşık 14 milyon birim akıllı saatin sevkiyatının gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Apple yaptığı 7,6 milyon birim sevkiyat ile yüzde 55 oranındaki payı kendi başına oluşturuyor ve bu sayede yıllardır süregelen liderliğini korumayı başarıyor. İkinci sırada 1,9 milyon birim sevkiyat ile Samsung ve üçüncü sırada 1,1 milyon sevkiyat ile Garmin bulunuyor.

Aslında ilk çeyrekte gerçekleşecek satışların açıklanan verilere nazaran daha yüksek olmasını bekleyebilirdik. Buna karşın yeni tip koronavirüs nedeni ile yaşanan durgunluk buna önemli ölçüde engel oldu. Öte taraftan işlerin bir miktar toparlaması ile birlikte önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek sonuçlarla karşılaşmayı bekleyebiliriz.

Peki siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bir akıllı saat kullanıyor musunuz ya da almayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.