Samsun'da "İşte Oyun" Projesi kapsamında akılcı i·laç kullanımını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

İl Milli Eğitim ile Sağlık müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Gazi Paşa İlkokulunda sahnelenen oyunu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak da izledi.

Gereksiz ve uygun olmayan ilaç kullanımı sorununun önüne geçilmesi ve toplumda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı Programı kapsamında hazırlanan tiyatro oyununu öğrencilerle izleyen Kaymak, tiyatro öncesi üzerinde ilaç kullanımıyla ilgili bilgilendirici notlar bulunan kitap ayraçlarını öğrencilere dağıttı.

Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Emine Kaymak, minik öğrencilerle bir süre sohbet edip, oyunlarına eşlik etti.

Tiyatroyu Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in eşi Şükriye Şahin, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'in eşi Zeynep Keklik, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu'nun eşi Çiğdem Ağaoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'un eşi Saliha Nur Oruç da izledi.