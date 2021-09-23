'Âkif'e görkemli gala - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Âkif'e görkemli gala

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Âkif'e görkemli gala

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmi, yarın vizyona giriyor.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmi, yarın vizyona giriyor.

Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı filmin galası, önceki gün ÖzdilekPark Cinetime'da yapıldı. Geceye Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı.

Gecenin konukları arasında ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de vardı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hazım Körmükçü - Murat Han

Başrol oyuncuları Yavuz Bingöl ve Fikret Kuşkan, filmde rol alan Mine Çayıroğlu, Murat Han, Hazım Körmükçü, Başaran Yavuz, Dila Kaşıkçı, Simge Bozbıyık ve çocuk oyuncu Kıvanç Aktan'la birlikte kameraların karşısına geçti.

Yaşadıkları heyecanı dile getiren oyuncular, filmin seyirciyle buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Mine Çayıroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Atatürk'ün izinde olan bir sanatçı olarak; bu projede yer almaktan çok mutluyum. Umarım gişesi bol olur, çok insana ulaşır ve kalplerine dokunur."

Mehmet Akif Ersoy'a hayat veren Yavuz Bingöl, "Şiiri yazdığı masaya dokunmak, koltuğuna dokunmak, yattığı yatakta uzanmak çok etkileyiciydi. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyen herkes memnun kalır" diye konuştu.

TORUNU DA GALADAYDI

Mehmet Akif Ersoy'un kızının kızı Selma Ersoy Argon, dedesini anlatan bir filmin çekilmesine çok sevindiğini söyledi: "Bu projeyi ilk işittiğim zaman çok memnun oldum. Çünkü şimdiye kadar yapılmamış bir şeydi. Çok güzel duygular içindeyim. Ankara'ya çağrılması ve o 11 aylık dönemde yaşadıkları, dedemin hayatının önemli bölümlerinden biridir. Gençlerin çok iyi izlemesini dilerim bu filmi. Çok şey öğreneceklerine eminim. İstiklal Marşı'nın neden yazıldığını ve nasıl kaleme döküldüğünü iyi anlayacaklar diye ümit ediyorum."

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Caner Cindoruk Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Âkif'e görkemli gala - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:26:24. #1.12#