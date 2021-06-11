Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü

Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi kardeş belediye olduğu Makedonya'nın Konçe İlçe Belediyesi'nden gelen konuklarını ağırladı.

İlk olarak misafirlerini makamında konuk eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ın, ekonomik, kültürel ve coğrafi anlamda sahip olduğu değerlerden bahsederken Akhisar nüfusunun yarısının göçmen vatandaşlardan oluştuğunu ve Balkanlardaki dost şehirler ile kardeşlik köprüsü kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akhisar'a konuk olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ise kardeşliğin daim olması için önemli bir adım attıklarını ve aynı şekilde Akhisar Belediyesi'ni de konuk etmek istediklerini kaydetti.

Ardından iki belediye arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Protokol ile, her iki şehir arasındaki ilişkilerin güçleneceğini ve kardeşlik bağlarının artacağını ifade eden Başkan Besim Dutlulu Makedonya'dan gelen heyeti Akhisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Başkan Blagoy İliev ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başkan Besim Dutlulu, Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve katılımcı heyet daha sonra Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül ve yönetim kurulu ekibini ziyaret etti. Her zaman bir yanı balkanlarda olan Akhisarlı göçmenler için bu ziyaretin çok anlamlı olduğuna değinen Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, bu bağlara sahip çıkan Başkan Besim Dutlulu'ya gayretleri için teşekkür etti. Akhisarlıların çok zarif ve misafirperver olduğunu ifade eden Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev konukseverlikleri için Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül'e teşekkür etti. Başkan Besim Dutlulu, "Balkanlardaki dostlarımızla kurduğumuz kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirecek, Akhisar'ımızın güzelliklerini hep birlikte tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve rehber eşliğinde merkez çarşı, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Akhisar Müzesi, Thyateira, Tarihi Ulucami ve Şeyh İsa Camisini ziyaret ederek bilgiler aldı.

Kaynak: Bültenler

Erdoğan: 'Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...
Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Acun Ilıcalı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 18:01:32. #1.15#

title