Akhisar'da uzman çavuş intihar etti
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Akhisar'da uzman çavuş intihar etti

Akhisar'da uzman çavuş intihar etti
Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak (24), tabancasıyla intihar etti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak (24), tabancasıyla intihar etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gitti. İçeri giren arkadaşları Albayrak'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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