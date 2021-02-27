Akhisar'da arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı
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Akhisar'da arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı

27.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:26
Akhisar'da arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 25 adrese düzenlenen operasyonda arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 25 adrese düzenlenen operasyonda arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, arama kaydı olan 16 şüpheli yakalandı. Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki R.B. de bulundu.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tüfek, 80 dolu tüfek kartuşu, 17 tabanca fişeği ve 168 sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan, ilçe genelinde Kovid-19 ve asayiş uygulamalarında da 26 araç sürücüsüne toplam 22 bin 252 lira cezai işlem uygulandı. Kontrollerde, 1 araç trafikten men edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 15 bin 300 lira, bir iş yerine de 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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