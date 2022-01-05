Akhisar Belediyesi 2022 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - 17 gündem maddesinin bulunduğu yeni yılın ilk meclis toplantısında 2 ek gündem maddesi yer aldı.

İlk gündem maddesinde her yılın Ocak ayında yapılan Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçim sonucunda Fikret Türk, Ali Rıza Çelik, Nurullah Zağlı, Ensar Muştu ve Ozan Kıvrak 2022 yılında Denetim Komisyonu üyesi olarak belirlendi.

İkinci gündem maddesinde sözleşmeli çalışan personelin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi konusu meclisçe oy birliği ile kabul edilirken üçüncü gündem maddesinde ise 2022 yılı Zabıta personellerinin matbu mesai ücretleri oy birliği ile kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesinde mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin 2022 yılı kira ve işgaliye bedelleri belirlenirken, dördüncü maddede mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait muhtelif yasalarla oluşan hisseli ve müstakil parsellerin alım ve satımı hususunda 2022 yılı için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde Akhisar'da faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine 2022 yılı içinde ayni ve nakdi yardım yapılması oy birliği ile kabul edilirken, yedinci gündem maddesinde kredi kullanımı için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi meclisin oy birliği ile kabul edildi. Sekizinci gündem maddesinde 2022 yılı içinde Akhisar Belediyesine yapılacak olan her türlü şartsız bağışların ve hibelerin kabulü oy birliği ile kabul edildi.

Dokuzuncu gündem maddesinde 2022 yılı gelir tarifesinin Spor ve Sanat Kurs ücretleri maddesine yeni açılacak zumba, fitness ve çocuk jimnastik kurs ücretlerinin belirlenerek ilave edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde ise deprem risklerine karşı daha önceden ön çalışmaları yapılan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile Akhisar Belediyesi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 11, 12 ve 13. gündem maddelerinde ise daha önceden Kanun ve Nizam Komisyon kararları oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

14. gündem maddesinde Cuma pazarına, eski Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın isminin verilmesi konusu görüşüldü ve oy birliği ile komisyonda kalması kabul edildi.

15. gündem maddesinde Akhisar Belediyesi Hizmet Binası giriş katına "Engelsiz İletişim Masası" kurulması ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ilgili Sosyal Hizmet ve Engelliler Komisyon Kararı oy birliği ile kabul edildi. 16.gündem maddesinde ise Akhisar Belediyesi'ne ait şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Akhisar Belediyesi'ni temsil etmek üzere Akhisar Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. İmar evrakları ile gündem maddeleri tamamlandı.

Meclis toplantısının tamamı şeffaf belediyecilik anlayışı gereği sosyal medya platformlarından canlı yayın olarak yayınlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Şubat 2022 Salı günü saat 16.00'da yapılması oy birliği ile kabul edilirken gündem dışı konuşmaların ardından meclis sona erdi.

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