Akgöl'ün kuşları, hava sıcak olunca sazlığı terk etmedi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl Sazlığı, özellikle yaz aylarında başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl Sazlığı, özellikle yaz aylarında başta flamingolar olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle yazın gelen kuşlardan bazıları sazlığı terk etmedi.

Akgöl Sazlığı'nda suyun birikmesi için sazlığın bazı bölgelerine set çekilerek önlem alındı. Bu sayede su miktarının azalması önlenen Akgöl, son yıllarda özellikle yaz döneminde adeta kuş cennetine dönüyor. Göç döneminde flamingoların konaklayıp kuluçka sürecini geçirdiği sazlıkta, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle yazın gelen bazı göçmen kuşlar da bölgeyi terk etmedi. Akgöl Sazlığı'nın daha iyi duruma gelebilmesi için çeşitli proje çalışmaları yapan Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyelerinden Tamer Gümüş, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kuş türlerinin hala sazlığı tercih ettiğini belirtti. Gümüş, şunları söyledi:

"Akgöl'de su seviyesinin iyi ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması kuş türlerinin burayı tercih etmesine neden oldu. Dernek olarak 2 yıldır ilgili kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel sonuçlar aldık. Suyun sürekli olmasını elimizden geldiği kadarıyla sağladığımız için kuş sayısında artış oldu. Şu an oranın daha iyi olabilmesi adına Milli Parklar ve DSİ ile bir proje çalışması yapıyoruz. O bölgenin canlanması, insanların ziyaret edebilmesi, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların daha çok tercih edebileceği duruma gelebilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Yıl içinde çok sayıda fotoğrafçı geliyor, bizleri arıyor ve bizlerde yardım ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı