Akgöl sazlıklarındaki dolgu set ikinci kez tahrip edildi

Konya'da bulunan Akgöl sazlıklarında, suyun tutularak, kurumasının önüne geçilebilmesi için DSİ tarafından yaptırılan dolgu set, ikinci kez tahrip edildi.

Konya'da bulunan Akgöl sazlıklarında, suyun tutularak, kurumasının önüne geçilebilmesi için DSİ tarafından yaptırılan dolgu set, ikinci kez tahrip edildi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında bulunan Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıklarında, suyun tutulması için 2013 yılında yaptırılan dolgu setin, iş makinesiyle tahrip edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Setin iş makinesi ile tahrip edilerek, su tutma kabiliyetinin tamamen yok edildiği gözlendi.

Kuraklık ve kontrolsüz su kullanımı sonucu yaz aylarında kuruduğu için, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan sazlıklardaki yıkılan setin yeniden onarılması bekleniyor.

Konya'nın kuş cennetine yazık oluyor

Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyesi Tamer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma tehlikesi yaşayan Akgöl'ün kurtarılması için yapılan dolgu setin tahrip edilmesine ikinci kere şahit olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Setin yaklaşık 3 gün önce yıkıldığını çevredeki köylülerden öğrendiklerini ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Üzüntü içerisindeyim. Yaklaşık 8 yıl önce Akgöl'ün daha fazla ve daha uzun süre su tutması, doğal hayatın canlı kalması için DSİ tarafından yapılan bu setin, insanlar tarafından bilinçli olarak yıkıldığını gördük. İzlerden anladığım kadarıyla set, traktör yardımı ile yarılmış ve göl havzasında birikmesi gereken su, yan taraftaki sazlık alana akıtılıyor. Bu bölgede saz işi ile geçimini sağlayanlar, sürülerini otlatanlar olduğunu biliyoruz. Yaz mevsimi içerisinde yabani kuş ve hayvanların ihtiyacı olan sulak alan kurumaya terk edilmiş. Doğal hayata Konya'nın kuş cennetine yazık oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür